Ender lancia un ultimatum a Zerrin: se vuole il divorzio da Alihan, dovrà cederle le sue azioni. Una mossa audace che cambia gli equilibri in Forbidden Fruit. In Forbidden Fruit, i colpi di scena non finiscono mai, e a smuovere le acque stavolta è Ender, decisa a tutto pur di mettere le mani sul vero potere. La donna, con il suo sorriso freddo e calcolatore, si presenta da Zerrin con un’offerta che è, in realtà, un vero e proprio ricatto mascherato: è pronta a lasciare libero Alihan, ma solo a una condizione. Zerrin dovrà cederle le sue preziose quote aziendali. E la risposta non si farà attendere. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit 2, Anticipazioni Turche: Ender Ricatta Zerrin!