Fonti Ue | ‘manca consenso su uso di asset russi’

Imolaoggi.it | 22 ott 2025

BRUXELLES, 22 OTT – “Sulla questione dei prestiti di riparazione per l’Ucraina basati sugli asset russi immobilizzati non si è arrivati ad un consenso questa mattina al livello degli ambasciatori, quindi il testo delle conclusioni andrà tra parentesi ai leader, perché è troppo importante”. Lo afferma un’alta fonte diplomatica europea. Il tema è molto sensibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

