Fonti Ue | ‘manca consenso su uso di asset russi’
BRUXELLES, 22 OTT – “Sulla questione dei prestiti di riparazione per l’Ucraina basati sugli asset russi immobilizzati non si è arrivati ad un consenso questa mattina al livello degli ambasciatori, quindi il testo delle conclusioni andrà tra parentesi ai leader, perché è troppo importante”. Lo afferma un’alta fonte diplomatica europea. Il tema è molto sensibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
La Vitamina D è fondamentale per il benessere delle nostre ossa ma come farne il pieno quando manca il sole? Ti consiglio gli alimenti da inserire nella tua dieta per farne il pieno! Scopri la Medicina Culinaria al corso dalla Ricerca alla Ricetta, patrocinato d - facebook.com Vai su Facebook
Fonti Ue, 'manca il consenso sull'uso degli asset russi' - "Sulla questione dei prestiti di riparazione per l'Ucraina basati sugli asset russi immobilizzati non si è arrivati ad un consenso questa mattina al livello degli ambasciatori, quindi il testo delle c ... Da ansa.it
Fonti Ue, 'su intesa con Mercosur atteso ok dei 27 entro l'anno' - Dopo che la trasmissione oggi da parte della Commissione europea al Consiglio Ue delle proposte per la firma e la conclusione dell'accordo Ue- Riporta ansa.it
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena - Nell'Ue c'è un "consenso crescente" sull'idea di far pagare i costi della guerra in corso in Ucraina non solo ai "contribuenti europei", ma anche alla Russia, che è lo Stato aggressore. Lo riporta adnkronos.com