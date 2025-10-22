Fonderie Pisano il comitato Salute e Vita scrive all' Asl | Intervenga sul forno alimentato a carbon coke
“Alla luce delle ultime ispezioni effettuate dall’Arpac é emerso che l’attività delle Fonderie Pisano viene svolta in elusione e contrasto con le condizioni imposte dall’Aia rilasciata il 20 aprile del 2020". A scriverlo, in una nota, è Lorenzo Forte del Comitato Salute e Vita, che da anni porta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
