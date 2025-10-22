Fondazione di Vignola consegna le Borse di Studio agli studenti dell’Unione Terre di Castelli

Mercoledì 22 ottobre, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio di merito agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti Superiori dell’Unione Terre di Castelli, nell’ambito del Bando Educazione 2025 promosso da Fondazione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

