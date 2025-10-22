Fondazione di Vignola consegna le Borse di Studio agli studenti dell’Unione Terre di Castelli

Mercoledì 22 ottobre, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio di merito agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti Superiori dell’Unione Terre di Castelli, nell’ambito del Bando Educazione 2025 promosso da Fondazione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sabato 11 ottobre, come altri pochi giorni ogni anno, la Rocca di Vignola era ad accesso gratuito. Poteva essere un’occasione, se non fosse che era piena di figuranti di pseudo-rievocazioni storiche. Che la Fondazione abbracci sempre più spesso una logica - facebook.com Vai su Facebook

Fondazione di Vignola, consegnate Borse di Studio agli studenti dell’Unione Terre di Castelli - La Provincia: Nell’ambito del Bando Educazione 2025, e per un totale di 15mila euro, premiati 27 studenti meritevoli ... Da lapressa.it

Fondazione, investiti 4 milioni in arte e cultura - Il patrimonio della Fondazione di Vignola sfiora gli 83 milioni di euro e, nel periodo 2021 – 2024, l’ente ha investito 3,9 milioni per arte, cultura, istruzione, welfare e ricerca. Riporta ilrestodelcarlino.it