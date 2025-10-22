Follia del capitano dell'Ajax espulso dopo 17 minuti contro il Chelsea | fa un fallo senza senso

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ajax resta sotto di un uomo contro il Chelsea dopo appena 17 minuti a causa di una leggerezza di Taylor: il capitano mette nei guai gli olandesi per un'entrataccia su Buonanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

