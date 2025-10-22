Follia del capitano dell'Ajax espulso dopo 17 minuti contro il Chelsea | fa un fallo senza senso
L'Ajax resta sotto di un uomo contro il Chelsea dopo appena 17 minuti a causa di una leggerezza di Taylor: il capitano mette nei guai gli olandesi per un'entrataccia su Buonanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Stamattina un risveglio drammatico... una notte di follia... tre carabinieri morti in un’esplosione avvenuta in un casolare da sgomberare in Castel d'Azzano provincia di Verona e provocata volontariamente dagli occupanti che hanno saturato di gas gli ambienti. - facebook.com Vai su Facebook
Follia del capitano dell’Ajax, espulso dopo 17 minuti contro il Chelsea: fa un fallo senza senso - Diventa complicatissima la serata dell'Ajax che contro il Chelsea è costretta a giocare quasi tutta la partita con un uomo in meno. fanpage.it scrive