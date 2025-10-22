Follia a Pollena Trocchia | investe il fidanzato della sorella L’agguato dopo le minacce sui social
Sangue e paura ieri pomeriggio, martedì 21 ottobre, nel Parco Europa, area degradata alla periferia di Pollena Trocchia. Un giovane è stato travolto da un'auto lanciata a tutta velocità: una scena drammatica, con il corpo della vittima riverso sull'asfalto in una pozza di sangue e accanto l'amico, sotto choc ma illeso.
Pollena Trocchia: la tragedia sfiorata, il calvario di una donna di nicola malpede C'è una casa bruciata a Pollena Trocchia, una strada bloccata dai lampeggianti dei carabinieri, un uomo in manette. Ma la notizia vera è un'altra, e non sta nel gesto di follia: sta n
Pollena Trocchia, investe con l'auto il rivale: l'agguato per vendetta dopo le minacce - Accanto, sotto choc ma illeso, l'amico riuscito a sottrarsi alla furia di un'auto "impazzita".