Folle fuga con la droga condannato 36enne

Stavano effettuando controlli nei pressi della zona industriale di Porto Sant’Elpidio, quando avevano intimato l’alt ad un uomo alla guida di una Mercedes Classe A bianca, ma il conducente, di tutta risposta, aveva spinto il piede sull’acceleratore ed era fuggito a tutta velocità. Dopo una rocambolesca fuga terminata a Porto San Giorgio, la polizia era riuscita a bloccare il mezzo che, nel frattempo, si era schiantato contro il muretto di un’aiuola. All’interno dell’auto erano stati rinvenuti diversi involucri contenenti cocaina e denaro probabilmente frutto dello spaccio. Nonostante la sua violenta reazione, gli uomini della questura erano riusciti a neutralizzare il conducente, un 36enne kosovaro già noto alle forze dell’ordine, che era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folle fuga con la droga, condannato 36enne

