FOCUS – Pugilato | Intervista esclusiva a Duran | cuore sacrificio e gloria sul ring!
Scopri il lato più vero e intenso di Duran, uno dei protagonisti più amati del pugilato italiano. In questa intervista, ci racconta la sua passione, i momenti più duri e la forza mentale che serve per restare in cima. Un viaggio tra allenamenti, sogni e disciplina, alla scoperta di cosa significa davvero vivere da pugile Non perderti questo episodio pieno di energia e ispirazione! #Pugilato #BoxeItaliana #Duran #Intervista #SportMotivation #FocusSport #AliceLiverani #BoxingLife #Motivazione #Sportitalia? Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it
