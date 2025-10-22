Flotilla ora si muove la procura | aperta un' inchiesta I reati ipotizzati

Notizia in aggiornamento La Procura di Roma ha avviato un’indagine ipotizzando i reati di sequestro di persona e danneggiamento con rischio di naufragio, in seguito agli esposti depositati dagli avvocati che assistono la delegazione italiana presente sulla Global Sumud Flotilla. L’inchiesta, attualmente contro ignoti, punta a chiarire quanto denunciato dai partecipanti italiani, 36 attivisti che verranno sentiti nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, ora si muove la procura: aperta un'inchiesta. I reati ipotizzati

