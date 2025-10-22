Flotilla la Procura di Roma indaga per sequestro di persona
Gli inquirenti sentiranno gli attivisti italiani che hanno presentato gli esposti per approfondimenti.
Flotilla, esposti attivisti: Procura indaga per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo naufragio - (Adnkronos) – La Procura di Roma procede per le ipotesi di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio, contro ignoti, nel fascicolo avviato dopo gli esposti presentati dagli attiv