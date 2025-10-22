Flotilla la procura di Roma indaga per sequestro di persona | le denunce dei 36 attivisti contro Israele

La Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo, per ora contro ignoti, per i reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio, nel merito delle indagini sulla missione della Global sumud flotilla. La procura aveva ricevuto diversi esposti dal team legale della delegazione italiana che ha preso parte alla spedizione umanitaria, fermata davanti alle acque di Gaza dalla marina israeliana. L’indagine contro ignoti, saranno ascoltati gli attivisti. Gli inquirenti nelle prossime settimane ascolteranno i 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla missione, dopo le denunce contro le autorità israeliane, accusate di umiliazioni e violenze durante il periodo di detenzione nella prigione di Ketziot, nel sud del Paese. 🔗 Leggi su Open.online

