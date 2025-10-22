Flotilla la Procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona

La Procura di Roma ha avviato un’indagine, ipotizzando i reati di sequestro di persona e danneggiamento con rischio di naufragio, in seguito agli esposti depositati dagli avvocati che assistono la delegazione italiana presente sulla Global Sumud Flotilla. L’inchiesta, attualmente contro ignoti, punta a chiarire quanto denunciato dai partecipanti italiani, 36 attivisti che verranno sentiti nelle prossime settimane. Tra le accuse formulate anche quelle di tentato omicidio e atti di tortura. I magistrati intendono ricostruire in dettaglio il viaggio della flottiglia, gli assalti condotti con droni in due momenti distinti e gli eventi successivi all’ abbordaggio da parte delle forze israeliane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, la Procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona

