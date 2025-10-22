flotilla garante apre procedimento su sciopero generale del 3 ottobre

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha aperto un procedimento nei confronti dei sindacati che lo scorso 3 ottobre hanno indetto la mobilitazione per la Palestina. Una decisione per la quale il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha subito espresso la sua "soddisfazione". La Commissione di garanzia sugli scioperi "con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre - proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana - ha deliberato l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

