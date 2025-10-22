Flotilla bloccata da Israele Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma indaga per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio dopo gli esposti sul caso Global Sumud Flotilla. Saranno ascoltati i 36 attivisti italiani: ipotizzati anche tentato omicidio, tortura e attacchi con droni da parte israeliana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Global Sumud Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Sumud Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Violenze e abusi contro la Global Sumud Flotilla: la Procura di Roma apre un'indagine sui crimini di Israele - A seguito delle denunce presentate da 37 attiviste e attivisti della missione della Global Sumud Flotilla, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per

Flotilla, la Procura di Roma apre le indagini dopo le denunce degli attivisti - Il Team legale della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla rende noto che ''la procura di Roma ha aperto le indagini sugli

