Flotilla bloccata da Israele Procura di Roma indaga per sequestro di persona

La Procura di Roma indaga per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio dopo gli esposti sul caso Global Sumud Flotilla. Saranno ascoltati i 36 attivisti italiani: ipotizzati anche tentato omicidio, tortura e attacchi con droni da parte israeliana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

