Flotilla aperta un' inchiesta per sequestro di persona

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo gli esposti presentati dal team legale della delegazione italiana che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla. Le indagini verteranno sui reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio.Gli inquirenti - che procedono contro. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Flotilla, la breccia social aperta in mondovisione nel muro del silenzio - X Vai su X

MEDIA POINT - Global Sumud Flotilla Mercoledì 1° ottobre - piazza dei Cinquecento Live da piazza Gaza di Roma e in diretta social con il Circolo GAP, Radio Città Aperta e Contropiano.org, sugli ultimi aggiornamenti della spedizione della Global, ormai pros - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona e danneggiamento - Avviato un fascicolo dopo gli esposti degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla. Come scrive rainews.it

Flotilla, la Procura di Roma apre un'inchiesta. Tra le ipotesi di reato negli esposti degli attivisti anche tortura e tentato omicidio - Negli esposti dei volontari che cercavano di portare aiuti a Gaza sono ipotizzati i reati di sequestro di persona, tortura, violazione del codice di navigazione e tentato omicidio ... Scrive roma.corriere.it

Flotilla annuncia un esposto in Procura contro il sequestro degli attivisti - "Il nostro team legale ha presentato un esposto alla Procura di Roma per il sequestro degli attivisti e per l'attacco subito in acque internazionali ". Come scrive ansa.it