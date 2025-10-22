Florilegium | esplorazione sonora fra musica antica e musica dei popoli

Veronasera.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto dell’Ensemble Terra Mater interamente dedicato alla musica antica. Dalle prime tracce musicali consegnateci dall’antichità, la ricerca dell’Ensemble si volge al vasto repertorio del medioevo europeo, periodo segnato da intensi scambi culturali, in cui il mondo cristiano latino si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

florilegium esplorazione sonora musicaFlorilegium: esplorazione sonora fra musica antica e musica dei popoli - Dalle prime tracce musicali consegnateci dall’antichità, la ricerca dell’Ensemble si volge al vasto repertorio del medioe ... Secondo veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Florilegium Esplorazione Sonora Musica