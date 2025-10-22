Florilegium | esplorazione sonora fra musica antica e musica dei popoli
Un progetto dell’Ensemble Terra Mater interamente dedicato alla musica antica. Dalle prime tracce musicali consegnateci dall’antichità, la ricerca dell’Ensemble si volge al vasto repertorio del medioevo europeo, periodo segnato da intensi scambi culturali, in cui il mondo cristiano latino si. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
Florilegium: esplorazione sonora fra musica antica e musica dei popoli - Dalle prime tracce musicali consegnateci dall’antichità, la ricerca dell’Ensemble si volge al vasto repertorio del medioe ... Secondo veronasera.it