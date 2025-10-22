Floccari | Mio padre commosso per quei due gol a Buffon Per Lotito facevo una vita monastica

Il bomber di Vibo Valentia: "Mio padre mi portava ad allenarmi a Catanzaro, 140 km al giorno. Sacrifici ripagati". Dal 2000 ha cambiato 11 squadre in 20 anni. "Il mio rimpianto? Forse la Nazionale, sono stato convocato ma non ho esordito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Floccari: "Mio padre commosso per quei due gol a Buffon. Per Lotito facevo una vita monastica"

