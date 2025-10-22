Flavio Cobolli ha vinto all’esorio a Vienna contro il ceco Tomas Machac ed ora attende agli ottavi il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier. L’azzurro, che oggi giocherà anche in doppio assieme al transalpino Corentin Moutet, ha descritto le proprie sensazioni al termine del vittorioso match di singolare vinto (fonte: Punto De Break ). Per Cobolli il torneo di Vienna è diventato una tappa in preparazione alla Coppa Davis: “ Vediamo come va questo tabellone, sono arrivato qui dopo un torneo molto stancante, non sono sicuramente al 100%. Dopo Almaty ero molto stanco, quindi vediamo come vanno qui a Vienna e poi con il resto del team programmeremo le settimane che mancano alla Davis per arrivare al 100% a Bologna “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Non sono al 100%, ero molto stanco dopo il torneo di Almaty”