Flavio Cobolli | Non sono al 100% ero molto stanco dopo il torneo di Almaty

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Cobolli ha vinto all’esorio a Vienna contro il ceco Tomas Machac ed ora attende agli ottavi il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier. L’azzurro, che oggi giocherà anche in doppio assieme al transalpino Corentin Moutet, ha descritto le proprie sensazioni al termine del vittorioso match di singolare vinto (fonte: Punto De Break ). Per Cobolli il torneo di Vienna è diventato una tappa in preparazione alla Coppa Davis: “ Vediamo come va questo tabellone, sono arrivato qui dopo un torneo molto stancante, non sono sicuramente al 100%. Dopo Almaty ero molto stanco, quindi vediamo come vanno qui a Vienna e poi con il resto del team programmeremo le settimane che mancano alla Davis per arrivare al 100% a Bologna “. 🔗 Leggi su Oasport.it

flavio cobolli non sono al 100 ero molto stanco dopo il torneo di almaty

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Non sono al 100%, ero molto stanco dopo il torneo di Almaty”

Approfondisci con queste news

ATP Vienna, Stefano Cobolli: “Obiettivo far arrivare Flavio al 100% a Bologna” [ESCLUSIVA] - Interviste | “Per Flavio è un grande onore far parte della squadra di Coppa Davis” spiega Stefano Cobolli, padre e coach di Flavio ... Riporta ubitennis.com

flavio cobolli sono 100Cobolli debutta a Vienna con un successo: ottavi conquistati aspettando Sinner - Il tennista romano supera Machac in due set e attende la sfida del numero 2 al mondo per un possibile derby ... Come scrive tuttosport.com

flavio cobolli sono 100Flavio Cobolli batte Machac ed è agli ottavi a Vienna - Bella vittoria del giocatore romano che batte il ceco dopo tre sconfitte in tre precedenti Flavio Cobolli festeggia nella maniera migliore la convocazione per le final 8 di Coppa Davis a Bologna. Segnala tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Flavio Cobolli Sono 100