Flavio Cobolli attende Jannik Sinner al prossimo turno a Vienna Con Machac ottime risposte verso la Coppa Davis
L ‘effetto Davis fa bene a Flavio Cobolli: l’azzurro supera il ceco Tomas Machac all’esordio a Vienna e domani affronterà negli ottavi il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed il tedesco Daniel Altmaier, dunque vi è la seria possibilità che in Austria vi sia un derby azzurro al prossimo turno. Flavio Cobolli, dopo la rinuncia di Jannik Sinner a disputare la Coppa Davis con la maglia dell’Italia, è stato convocato da Filippo Volandri per le Finals di Bologna: sulla carta è il numero 2, ma verosimilmente Matteo Berrettini gli contenderà il posto per giocare il primo singolare nei tie felsinei. 🔗 Leggi su Oasport.it
