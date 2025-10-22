Flat tax quali sono i controlli da fare entro fine 2025?
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i contribuenti partita Iva a regime forfettario che applicano la flat tax del 15 per cento devono effettuare i dovuti controlli sulla propria attività e sui ricavi conseguiti per confermare il regime agevolato anche per il 2026. A tal proposito, si ricorda che sono previste tre soglie di ricavi che confermano o determinano la fuoriuscita dal regime forfettario e che sono riconducibili a compensi fino o superiori a 85 mila euro e fino o superiori a 100 mila euro. Inoltre, altre soglie sono fissate per le partite Iva flat tax in relazione al cumulo dei redditi da lavoro alle dipendenze o da pensione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Flat tax per dipendenti e pensionati, confermata la soglia di 35mila euro. Ecco come funziona - Confermata anche per il 2026 la cosiddetta “flat tax” per dipendenti e pensionati con redditi fino a 35mila euro. Riporta corriereadriatico.it
Flat tax, Italia nuova casa dei Paperoni grazie ai regimi agevolati - La nuova proposta fiscale richiede investimenti nell'economia reale per accedere alla flat tax da 200 mila euro, per coniugare attrattività fiscale e sviluppo economico sostenibile ... Riporta milanofinanza.it
Flat tax per i super ricchi stranieri, ecco come aumenta nel 2026 - La Legge di Bilancio 2026 va a modificare anche la flat tax per i redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Scrive money.it