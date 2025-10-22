Flat tax quali sono i controlli da fare entro fine 2025?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i contribuenti partita Iva a regime forfettario che applicano la flat tax del 15 per cento devono effettuare i dovuti controlli sulla propria attività e sui ricavi conseguiti per confermare il regime agevolato anche per il 2026. A tal proposito, si ricorda che sono previste tre soglie di ricavi che confermano o determinano la fuoriuscita dal regime forfettario e che sono riconducibili a compensi fino o superiori a 85 mila euro e fino o superiori a 100 mila euro. Inoltre, altre soglie sono fissate per le partite Iva flat tax in relazione al cumulo dei redditi da lavoro alle dipendenze o da pensione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

