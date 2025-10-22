Fiumicino | dalle radici del mare alle origini del tempo

Fiumicino, 23 ottobre 2025 – Un viaggio che parte dal suono delle onde e si perde tra le tracce della storia. Progetto promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano, la “ Bottega del Tempo ” ( leggi qui )debutta con l’incontro “ Fiumicino, dall’Impero romano all’Unità d’Italia ”, che si svolgerà giovedì 23 ottobre e apre un racconto che intreccia la nascita di Fiumicino con la sua vocazione più profonda: quella del mare, dell’acqua e della memoria. Un percorso sensoriale tra voci, immagini e suggestioni che riportano alla luce il legame antico tra l’uomo e il territorio. “La Bottega del Tempo”: Fiumicino si racconta in dieci tappe tra storia e futuro A parlare è Sergio Estivi, presidente della Fondazione Catalano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

