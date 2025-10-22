Fiuggi situazione sempre più difficile al commissariato di polizia | uffici chiusi per mancanza di personale

La situazione nel commissariato di polizia di Fiuggi con gli agenti che coprono un'ampia zona a nord della provincia di Frosinone si fa sempre più difficile. C'è un organico ridotto all’osso – appena 30 agenti, con un’età media di 52-53 anni – e carichi di lavoro sempre più gravosi, la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

