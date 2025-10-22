Tempo di lettura: 2 minuti Nella fabbrica più tecnologica del gruppo Sira, composta prevalentemente da giovani al di sotto dei 30 anni, si sono tenute le prime elezioni delle RSURLS. La FismicConfsal ottiene un risultato entusiasmante con l’elezione di 3 delegati che sono l’espressione dell’entusiasmo giovanile e della voglia di protagonismo per costruire un futuro migliore in Alta Irpinia. Il trascinatore del gruppo è stato Christopher Camerlingo, che ha ottenuto oltre il 70% dei consensi, consentendo l’elezione di altri due delegati: Pasquale Mario e Luca D’Apolito. La squadra Fismic si completa con il lavoro prezioso di Valeria Schiavone Giuseppe Leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fismic conquista la SAI di Nusco: tre delegati eletti alle RSU/RLS