Fisco in arrivo la nuova rottamazione delle cartelle | cosa prevede la manovra
La nuova manovra finanziaria comincia a delinearsi, con alcune misure già confermate nonostante i confronti ancora in corso all’interno della maggioranza. Tra i provvedimenti che entreranno sicuramente nel testo c’è la rottamazione delle cartelle esattoriali, un intervento destinato a interessare milioni di contribuenti. La misura riguarderà tutti i debiti accumulati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ma con alcune limitazioni. Non potranno usufruire della rottamazione i cittadini che hanno in corso accertamenti su quei debiti o i cosiddetti evasori totali, cioè coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
