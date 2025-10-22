Firenze | sorpreso a spacciare droga in via dei Vanni arrestato 25enne

Firenzepost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Giovanni, unitamente alla Squadra Antidroga della Polizia Municipale di Firenze, sono intervenuti in via dei Vanni per la segnalazione di un uomo che spacciava sostanze stupefacenti a bordo di un’autovettura L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze sorpreso a spacciare droga in via dei vanni arrestato 25enne

© Firenzepost.it - Firenze: sorpreso a spacciare droga in via dei Vanni, arrestato 25enne

Approfondisci con queste news

firenze sorpreso spacciare droga24enne arrestato a Firenze, così nascondeva kg di droga nelle auto parcheggiate - Un 24enne marocchino è stato arrestato a Firenze per spaccio: usava auto parcheggiate come deposito per 3 kg di hashish. Riporta virgilio.it

Firenze, spaccio ai giardini. Arrestato un 21enne: individuato anche grazie al suo cane - La polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 21 anni con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si legge su lanazione.it

firenze sorpreso spacciare drogaDue arresti per spaccio di droga: sequestrati hashish, eroina e marijuana - Due uomini sono stati arrestati a Prato nel corso di distinte operazioni antidroga condotte dai Carabinieri, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato. Come scrive 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Sorpreso Spacciare Droga