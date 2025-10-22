Firenze | sorpreso a spacciare droga in via dei Vanni arrestato 25enne
La Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Giovanni, unitamente alla Squadra Antidroga della Polizia Municipale di Firenze, sono intervenuti in via dei Vanni per la segnalazione di un uomo che spacciava sostanze stupefacenti a bordo di un’autovettura L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
