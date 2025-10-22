Firenze ospita il Greek Wine Day 2025 | in degustazione oltre 200 etichette da 41 vitigni autoctoni
Il 1 novembre 2025 Firenze ospiterà un evento di degustazione senza precedenti, dedicato alla scoperta del vino greco. Saranno presenti 47 cantine da ogni angolo della Grecia: Oltre 200 etichette saranno in degustazione, da 41 vitigni autoctoni, rendendo questo evento il più grande del suo genere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
