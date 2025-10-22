Il gup Fabio Gugliotta ha prosciolto 28 imputati dall'accusa di abuso di ufficio perchè il reato non è più previsto dalla legge, all'udienza preliminare sui presunti concorsi pilotati a medicina in cui sono stati coinvolti professori universitari ed ex vertici dell'Aziende ospedaliere di Careggi e Meyer e dell'Ateneo fiorentino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, inchiesta concorsi Careggi e Meyer: prosciolti in 21, procedimento va avanti per 12 imputati