Firenze inchiesta concorsi Careggi e Meyer | prosciolti in 21 procedimento va avanti per 12 imputati
Il gup Fabio Gugliotta ha prosciolto 28 imputati dall'accusa di abuso di ufficio perchè il reato non è più previsto dalla legge, all'udienza preliminare sui presunti concorsi pilotati a medicina in cui sono stati coinvolti professori universitari ed ex vertici dell'Aziende ospedaliere di Careggi e Meyer e dell'Ateneo fiorentino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
