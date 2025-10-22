Firenze in scena ' Don Milani prima di Barbiana'

Firenze, 22 ottobre 2025 - La straordinaria esperienza della scuola popolare che Don Milani fondò a San Donato, alle porte di Calenzano, dove accolse bambini e operai, prima del trasferimento a Barbiana. “ Il disobbediente - Don Milani a San Donato” è lo spettacolo che Il Teatro delle Donne presenta giovedì 23 ottobre al Centro Giovani Sonoria di Firenze (ore 21 – ingresso libero), nell’ambito della rassegna “Azioni di contrasto contro la violenza di genere - La maternità” organizzata per l’Autunno Fiorentino promosso dal Comune di Firenze e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena 'Don Milani prima di Barbiana'

