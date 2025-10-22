Firenze | fuga di gas in via Masaccio strada chiusa Caos traffico

Paura in via Masaccio a Firenze dove i vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 12:25 di oggi, 22 ottobre 2025, per una fuga di gas su sede stradale, all'angolo con via Sandro Botticell L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: fuga di gas in via Masaccio, strada chiusa. Caos traffico

