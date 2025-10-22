Firenze Alberti-Dante occupato in entrambe le sedi

Firenze, 22 ottobre 2025 – Ancora occupazioni nelle scuole superiori di Firenze. L'ultimo istituto in cui gli studenti stanno protestando e sospendendo la didattica regolare è l' Iis Alberti-Dante, nelle due sedi del centro storico: da ieri alcuni alunni hanno occupato la sede associata di via Magliabechi, in Santa Croce, mentre da stamani è stata occupata anche la sede del Liceo Alberti in via San Gallo. Le motivazioni rientrano nell'ondata di proteste che da settimane interessa diverse scuole della provincia, legate al conflitto israelo-palestinese. Gli occupanti chiedono giustizia per la popolazione della Palestina e criticano la posizione del Governo italiano sulla questione.

