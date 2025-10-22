Firenze 23enne trovato legato e picchiato in casa | arrestati un uomo e una donna

FIRENZE – Paura nel pomeriggio di domenica 19 ottobre in via Allori, a Firenze, dove un giovane di 23 anni è stato trovato legato mani e piedi all’interno di un appartamento. A dare l’allarme è stata una residente della zona che, dopo aver udito grida di aiuto provenire da un’abitazione, ha chiamato il 112 riferendo anche di aver visto, attraverso una finestra, un ragazzo immobilizzato. Sul posto sono intervenute le volanti di via Zara. Gli agenti, giunti nell’appartamento indicato, hanno trovato un uomo di 48 anni e una donna di 61. Dall’interno di una stanza provenivano ancora richieste di aiuto: i poliziotti hanno forzato la porta e scoperto il giovane legato con corde alle mani e ai piedi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it