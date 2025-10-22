Fiorentina Pioli | Non è vero che la squadra non è unita La Conference un obiettivo

Firenzetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Conference per ritrovare fiducia. È la missione della Fiorentina, che domani (ore 18:45) affronta il Rapid Vienna per la seconda giornata della fase a girone unico della Conference League. Alla vigilia della sfida europea ha preso parola in conferenza stampa Stefano Pioli. Di seguito le sue. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

fiorentina pioli 232 veroFiorentina, Pioli: "Non &#232; vero che la squadra non è unita. La Conference un obiettivo" - È la missione della Fiorentina, che domani (ore 18:45) affronta il Rapid Vienna per la seconda giornata della fase a girone unico della Conference League. Secondo firenzetoday.it

Fiorentina, furia Pioli: “E’ un chiaro ed evidente errore? Così invitiamo tutti a simulare!” - Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Milan: "Sono così dispiaciuto per i risultati che non riusciamo ad ottenere ... Segnala tuttonapoli.net

Fiorentina, Pioli: "Colpa mia se i giocatori non rendono. Futuro? Legato ai risultati, vogliamo la Conference" - Dopo soli tre punti conquistati in cinque turni di campionato, inizia il percorso in Conference League per la Fiorentina. Scrive corrieredellosport.it

