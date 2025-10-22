Fiorentina Ndour | Abbiamo grande fiducia Tutti daremo qualcosa in più

Firenze, 22 ottobre 2025 - Accanto a Stefano Pioli in conferenza stampa da Vienna c'è Cher Ndour. Uomo di coppa, fin qui, perché è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo - nelle ultime settimane - solo contro il Sigma Olomouc all'esordio nella League Phase di Conference League. Domani contro il Rapid Vienna (seconda giornata del girone unico, fischio d'inizio alle 18.45) toccherà ancora a lui oscillare tra centrocampo e trequarti. Le sue parole dalla pancia dell'Allianz Stadion. "La squadra lavora molto bene durante la settimana, sotto ogni aspetto. Durante le partite siamo migliorati molto nel gioco e nell’intensità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Ndour: "Abbiamo grande fiducia. Tutti daremo qualcosa in più"

