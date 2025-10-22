Fiorentina lavori in ritardo al Franchi | la Fiesole non sarà pronta per il centenario

La fine della ristrutturazione complessiva rimane in programma per il 2029, ma la storica curva non potrà ospitare il pubblico prima del 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, lavori in ritardo al Franchi: la Fiesole non sarà pronta per il centenario

