Fiorentina crisi cominciata dopo la scomparsa di Barone? Sentite cosa dice quel procuratore

Fiorentina, Canovi duro: «Ambiente in crisi, senza Barone è crollato tutto». Le parole Il momento difficile della Fiorentina continua a tenere banco tra tifosi, addetti ai lavori e media. Dopo un avvio di stagione promettente, la squadra viola sembra aver perso smalto e certezze. A confermare la sensazione di smarrimento che si respira in casa

La #Fiorentina è in una crisi spaventosa e il mercato non c’entra - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina in crisi: perché l'effetto Pioli ancora non si vede - X Vai su X

Milan-Fiorentina 2-1: Leao spegne le illusioni dei viola che ora sono ultimi - Il Milan punta al successo per conquista la vetta, la Fiorentina cerca punti per scongiurare una crisi molto preoccupante. Riporta sport.quotidiano.net

Fiorentina: zero vittorie, ma tanti dubbi. Conference e Roma per evitare la crisi - Sia subito chiaro: non sono previsti scossoni immediati, ma l’inversione è necessaria perché la crisi, di risultati e ambientale, è ormai aperta. Si legge su gazzetta.it

La Fiorentina non esce dalla crisi e resta in fondo alla classifica: che succede con Pioli e le parole di Pradè su un possibile esonero - La sconfitta contro il Milan, la quarta in questa Serie A, costringe la Fiorentina all'ultimo posto in classifica al pari di Genoa e Pisa: Pioli è a rischio esonero? Da msn.com