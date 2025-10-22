La nuova edizione de La Pennicanza è partita con un colpo di scena che ha lasciato senza parole pubblico e conduttori. Nella puntata di mercoledì 22 ottobre 2025, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno vissuto un momento destinato a entrare nella storia della radio italiana: un jingle esclusivo, realizzato e interpretato da Mina. L’omaggio della leggendaria artista è arrivato a sorpresa in diretta su Rai Radio2, suscitando stupore e commozione nello studio e tra gli ascoltatori. Durante la trasmissione, in onda come sempre dalle 13.45 alle 14.30, Fiorello ha interrotto la scaletta per condividere con il pubblico quella che ha definito una “emozione pura”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fiorello sorpreso da Mina: la voce leggendaria torna in radio con un jingle inedito