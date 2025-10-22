Fiocco rosa tra le stelle la Terra ha una nuova Luna ma è temporanea

La Terra ha un nuovo compagno spaziale, anche se in realtà ci accompagna da molto più tempo di quanto si pensasse. Si tratta di 2025 PN7, un piccolo asteroide scoperto solo di recente ma che, secondo le analisi degli astronomi, orbita nei pressi del nostro pianeta da circa 60 anni. E non ha intenzione di andarsene presto: dovrebbe rimanere nelle vicinanze almeno fino al 2083. L’asteroide è stato individuato il 2 agosto 2025 dal telescopio Pan-STARRS alle Hawaii, uno strumento progettato proprio per identificare oggetti celesti potenzialmente pericolosi o di interesse scientifico. Nonostante la scoperta sia recente, l’analisi dei dati orbitali precedenti ha rivelato che questo piccolo corpo celeste sta seguendo la Terra da decenni, passando completamente inosservato a causa delle sue dimensioni ridotte e della sua luminosità estremamente bassa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

