Finto rapimento a Castel Volturno per rivedere la figlia la messinscena finisce con una denuncia

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini hanno inscenato un finto rapimento a Castel Volturno per motivi familiari: denunciati dai Carabinieri per procurato allarme. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

