Non è più un paese per giovani? Mentre l'età media della popolazione aumenta e le nascite diminuiscono, col passare degli anni il futuro delle nuove generazioni diventa sempre più incerto. La questione è nota, le soluzioni ancora no. In quest'ottica ieri mattina l'assessore regionale alle politiche giovanili Giovanni Paglia ha convocato una conferenza stampa che ha visto anche la partecipazione dell'assessora comunale allo stesso ambito Giorgia Macrelli, della presidente dell'Unione dei Comuni Monica Rossi e della consigliera regionale Francesca Lucchi. Sul tavolo c'erano questioni che spaziavano tra l'orientamento al lavoro, il rafforzamento della rete di Informagiovani, la riqualificazione di spazi sociali: progetti attualmente in fase di realizzazione da parte del Comune di Cesena e dell' Unione dei Comuni Valle del Savio e corrispondenti a un finanziamento regionale complessivo di 194.

Finanziamento di 200mila euro: "Mettiamo al centro i ragazzi"