Nei giorni scorsi, a partire dalle 20, si è tenuta, presso la Parrocchia di San Pietro, la conferenza "Sulla dignità non si tratta", organizzata dal clan Scout "La Rocca" al termine di un anno, come da tradizione, di dibattiti e incontri su un argomento, la cui scelta, quest’anno, è caduta sui temi della tratta e sullo sfruttamento della prostituzione nella nostra contemporaneità e, al contempo, sul mondo del sex working, un ambito sul quale il dibattito è oggi quanto mai aperto. "Con i ragazzi dai 17-18 anni in poi, e fino ai 21 - dice Claudia Ramponi, tra gli organizzatori dell’evento, a nome del clan -, ogni anno viene scelto un tema, non per forza di attualità, da trattare nel corso dell’annata e da approfondire attraverso incontri e dibattiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Film e dibattiti contro la tratta di esseri umani