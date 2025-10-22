Filippo Boni in Regione La nuova giunta? Siamo in una fase di riflessione

Arezzo, 22 ottobre 2025 – «È una fase di attesa e di riflessione», commenta Filippo Boni, neo consigliere regionale del Partito Democratico eletto nel collegio di Arezzo con quasi 11.000 preferenze. Di lui si parla insistentemente come possibile nuovo assessore dell'esecutivo che dovrà comporre Eugenio Giani. «Il presidente, insieme al PD e alle forze della coalizione, sta lavorando alla composizione della nuova giunta, un passaggio tutt'altro che semplice. Occorre unire competenze, rappresentanza di genere ed equilibri politici tra e dentro i partiti», spiega Boni. Il neo consigliere racconta di aver avuto con Giani un incontro «conviviale e amichevole», durante il quale il presidente ha voluto ringraziare la popolazione per il sostegno ricevuto in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

