Filippo Bisciglia ha già una nuova fidanzata? Avvistato con Paola altro che Denise | ecco chi è

La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, annunciata solo pochi giorni fa, ha lasciato di stucco i fan della coppia, insieme da oltre quindici anni. Una separazione che, secondo quanto rivelato dai diretti interessati, sarebbe avvenuta già da un po' di tempo, senza rancori né drammi. Ma se da un lato entrambi si sono dichiarati ufficialmente single, dall'altro il conduttore di Temptation Island potrebbe non esserlo più da settimane. A lanciare l'indiscrezione è stato Alessandro Rosica, volto noto nel mondo del gossip, che ha pubblicato uno scatto rubato in cui Bisciglia appare a cena con una donna misteriosa, di nome Paola.

