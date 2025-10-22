Filippo Bisciglia dopo Pamela | un nuovo amore all’orizzonte?
Filippo Bisciglia, nuovo amore dopo Pamela Camassa? Tutti gli indizi sul futuro sentimentale del conduttore. Diciassette anni insieme non si dimenticano facilmente. Eppure, dopo quasi due decenni di amore e complicità, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di separare i loro cammini. La notizia, arrivata a fine settembre 2025, ha lasciato un velo di malinconia tra i fan di una delle coppie più longeve e riservate dello spettacolo italiano. Leggi anche Stefano De Martino, dopo Belen: tutti i flirt del conduttore più chiacchierato d’Italia Ma, come spesso accade, ogni fine può rappresentare anche un nuovo inizio. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Scopri altri approfondimenti
Cosa c'è Filippo Bisciglia e Denise Farina, ex partecipante di Temptation Island. Si vociferava ci fosse un flirt in corso e adesso è lei a rompere il silenzio. - facebook.com Vai su Facebook
Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi e Yoko Yamada incontreranno il pubblico dopo la proiezione del primo episodi - X Vai su X
Filippo Bisciglia paparazzato con una donna dopo la fine con Pamela Camassa: spunta Paola - Filippo Bisciglia, dopo la rottura con Pamela Camassa, paparazzato a cena con una misteriosa donna di nome Paola. Segnala mondotv24.it
Temptation Island, nuovo amore per Filippo Bisciglia dopo la fine della storia con Pamela Camassa? La paparazzata - Nuovo amore per Filippo Bisciglia dopo la rottura definitiva da Pamela Camassa? Secondo isaechia.it
Nuova compagna per Filippo Bisciglia? Cena romantica e sguardi complici - Avvistamenti a Roma e prime indiscrezioni su un possibile nuovo amore. Lo riporta notizie.it