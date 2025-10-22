Fiera d’Autunno a Seriate giornata tra colori sapori e commercio di vicinato

Seriate. Il centro cittadino di Seriate si prepara ad accogliere la Fiera d'Autunno, l'ormai tradizionale appuntamento che ogni anno anima le vie della città con profumi, colori e iniziative per grandi e piccini. Domenica 26 ottobre, fin dal mattino, il cuore di Seriate si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto, con stand, musica, attività per famiglie e tante proposte per riscoprire il piacere di vivere la città. La manifestazione, organizzata da Comap con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, sarà anche l'occasione per valorizzare il commercio locale e promuovere le eccellenze del territorio, grazie alla partecipazione dei commercianti aderenti al Distretto Urbano del Commercio di Seriate.

