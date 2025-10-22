fiato ai libri a trescore la voce di alice munro

Trescore Balneario. Una donna, un frammento di vita, una voce che la riporta in scena. Pauline, tratto dal racconto Le bambine restano della raccolta Il sogno di mia madre di Alice Munro, arriva a Fiato ai Libri venerdì 24 ottobre alle ore 21 al Cineteatro Nuovo di Trescore Balneario (via Locatelli, 104). Un appuntamento che intreccia letteratura e teatro, portando sul palco la scrittura della grande autrice canadese, Premio Nobel per la Letteratura, e la sensibilità interpretativa di Monica Demuru, attrice e cantante di profonda intensità. Al centro della storia, una donna colta in un momento di incrinatura, un punto di rottura che illumina il senso del tempo e dei legami. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

