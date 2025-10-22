Festival di Sanremo 2026 | co-conduttori super ospite l’indiscrezione
Festival di Sanremo 2026: chi potrebbero essere i co-conduttori e chi potrebbe arrivare come super ospite. Il Festival di Sanremo 2026, la manifestazione musicale più attesa d’Italia, promette di unire tradizione e innovazione con cinque serate di spettacolo al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Dopo anni di grandi performance e colpi di scena, l’edizione di quest’anno punta a sorprendere il pubblico con un cast di artisti eterogeneo, nuove proposte e momenti interattivi per coinvolgere gli spettatori da casa. Leggi anche Grande Fratello, Omer e Rasha sempre più vicini: lei si sbilancia L’edizione 2026 vede la partecipazione di 26 Big della musica italiana, selezionati tra veterani del Festival e nuove stelle emergenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
SARÀ GIANLUCA GAZZOLI A CONDURRE SANREMO GIOVANI Lo ha rivelato al TG1 il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo Carlo Conti Leggi tutto https://www.rockol.it/news-754772/gianluca-gazzoli-conduttore-sanremo-giovani-festival-s - facebook.com Vai su Facebook
Festival di Sanremo 2026: co-conduttori super ospite, l’indiscrezione - L’edizione 2026 vede la partecipazione di 26 Big della musica italiana, selezionati tra veterani del Festival e nuove stelle emergenti. Secondo 361magazine.com
Carlo Conti vorrebbe Samira Lui co-conduttrice a Sanremo 2026, l’indiscrezione sulla showgirl che affianca Gerry Scotti - Tra loro c’è un rapporto professionale che dura da anni, considerando che hanno condiviso ben tre ... Riporta fanpage.it
Samira Lui co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026?/ “Carlo Conti punta al colpo grosso”: il rumor - Spunta l'indiscrezione sulla showgirl de La Ruota della Fortuna! Si legge su ilsussidiario.net