Festival di Cinema e Donne la 46esima edizione al cinema La Compagnia di Firenze nel cartellone della 50 Giorni di Cinema a Firenze
Il festival, che fin dalle origini esplora il cinema attraverso le storie e le visioni delle donne registe, nel corso della sua storia ha ospitato grandi maestre del cinema Festival di Cinema e Donne, la 46esima edizione al cinema La Compagnia di Firenze, nel cartellone della “50 Giorni di Ci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
?? Festival di Cinema e Donne 2025 - Si terrà dal 22 al 26 ottobre la 46esima edizione del Festival di Cinema e Donne, che si svolgerà al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r a Firenze), nel ca ... Segnala controradio.it
È a Firenze il più longevo festival d’Italia dedicato alle registe - Partirà il prossimo 22 ottobre nella sala fiorentina del Cinema La Compagnia il Festival di Cinema e Donne 2025. Si legge su arte.sky.it
Festival di Cinema e Donne (Firenze 22 – 26 ottobre): Rula Jebreal, Sepideh Farsi, Lena Garrel e Monica Guerritore tra gli ospiti di questa edizione foto - 26 ottobre al Cinema La Compagnia In programma film di registe da tutto il mondo ... Scrive romadailynews.it