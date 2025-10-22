Festa scudetto per il Lenergy Pisa bs

Lunedì 20 ottobre 2025, presso il locale Il Mio Capriccio di Pisa, si è svolta la serata celebrativa per il terzo scudetto conquistato dal Lenergy Pisa BS, campione d’Italia 2025. L’evento, gentilmente offerto e ospitato dal ristorante, ha rappresentato un momento di festa, ritrovo e condivisione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

Lenergy Pisa, festa scudetto - Lunedì scorso, nel locale "Il Mio Capriccio" di Pisa, si è svolta la serata celebrativa per il terzo scudetto conquistato dal Lenergy Pisa BS, campione d’Italia 2025. Secondo msn.com

Serie A Q8: Lenergy Pisa tricolore - Nel giro di un minuto Pisa e Catania si sono scambiati due colpi con i brasiliani Datinha e Allison. Lo riporta corrieredellosport.it

Beach Soccer, Lenergy Pisa è campione d’Italia - Pisa, 9 agosto 2025 – Lenergy Pisa alza al cielo il tricolore del beach soccer italiano Figc- lanazione.it scrive