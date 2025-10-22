Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Premio Film Impresa di Unindustria per la prima volta da quest'anno è parte attiva della sezione autonoma del Festival Alice nella Città, in programma in questi giorni a Roma all'Auditorium della Conciliazione. PFI concorre infatti alla formazione della giuria che assegnerà il premio alla migliore regista under 35 in programma sabato 25 ottobre alle 11.30 nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Intanto ieri si è svolto, nello spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission alla Festa del Cinema di Roma, l'incontro 'Volti Valori Visioni' organizzato da Premio Film Impresa Unindustria, che per il secondo anno consecutivo ha portato all'interno della manifestazione la propria riflessione sul dialogo tra cinema e mondo dell'impresa nell'area della Regione Lazio che ha confermato così il suo ruolo di partner istituzionale del Premio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Festa Roma, Premio Film Impresa per la prima volta ad Alice nella Città