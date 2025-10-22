Cinquant’anni! Tanti ne sono passati dalla fondazione della parrocchia di Cristo Risorto, prima in piazza Carlo Marx e poi, cresciute le esigenze di spazio e attività pastorali trasferita nel 2001 in via della Repubblica, nella bella chiesa progettata da Eugenio Abruzzini. A celebrare il mezzo secolo di vita il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, assieme agli altri sacerdoti della città e a tanti fedeli che hanno gremito la chiesa. Il prelato ha ripercorso le tappe del cammino della parrocchia dalla sua fondazione a oggi, fatto di testimonianza cristiana in ogni ambito - sociale, educativo, culturale - di tanti laici e dei sacerdoti che si sono avvicendati alla guida della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa per i 50 anni della parrocchia del Cristo Risorto