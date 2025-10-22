Festa per i 50 anni della parrocchia del Cristo Risorto
Cinquant’anni! Tanti ne sono passati dalla fondazione della parrocchia di Cristo Risorto, prima in piazza Carlo Marx e poi, cresciute le esigenze di spazio e attività pastorali trasferita nel 2001 in via della Repubblica, nella bella chiesa progettata da Eugenio Abruzzini. A celebrare il mezzo secolo di vita il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, assieme agli altri sacerdoti della città e a tanti fedeli che hanno gremito la chiesa. Il prelato ha ripercorso le tappe del cammino della parrocchia dalla sua fondazione a oggi, fatto di testimonianza cristiana in ogni ambito - sociale, educativo, culturale - di tanti laici e dei sacerdoti che si sono avvicendati alla guida della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grazie COSCRITTI ANNI ‘80 di SETTU Che festa pazzesca, siete stati mitici Un grazie particolare ai priori 2025 Paola e Maurizio *trovate l’album con tutte le foto scattate da noi sulla nostra pagina Facebook* - facebook.com Vai su Facebook
Festa per i 50 anni della parrocchia del Cristo Risorto - Tanti ne sono passati dalla fondazione della parrocchia di Cristo Risorto, prima in piazza Carlo Marx e ... Scrive lanazione.it
Grande festa per i 50 anni della comunità San Pasquale Baylon, la rotonda intitolata in suo nome - Grande festa per le comunità della Parrocchia San Pasquale, in occasione del 50° anniversario la rotonda è stata ripristinata e solennemente intitolata a San Pasquale Baylon. internapoli.it scrive
I 50 anni della parrocchia di Bertipaglia: le celebrazioni dal 10 al 12 ottobre - Un momento importante per l’intera comunità di Bertipaglia, frazione di Maserà di Padova, che si dà appuntamento per tre giorni di festeggiamenti durante i quali viene celebrato il 50° anniversario de ... difesapopolo.it scrive